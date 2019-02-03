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Metin reklam peşinde

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Metin reklam peşinde
Amerikan basını Adriana Lima'yla Metin Hara ilişkisinin tamamen bittiğini duyurdu. Top modelin, Türk yazarın kendisinden çıkar elde etme çabası içerisinde olduğuna kanaat getirdiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima'yla Türk yazar Metin Hara arasında bir buçuk yıl önce başlayan aşk çok konuşulmuştu. Metin Hara'nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış, iddialara Adriana Lima cevap vererek 'Aşığım' demişti.

HÂLÂ TAKİP ETMİYOR

Fakat Aralık ayında Adriana Lima sosyal medya hesabında Metin Hara'yı takipten çıkartarak şunları yazmıştı: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”  10 Ocak'ta Amerika'ya giden Metin Hara konuşmaya ikna ettiği Adriana'yla el ele çekilmiş fotoğraflarını yayınlayarak 'Ayrılmadık' demişti. O günden bu güne sessizliğini koruyan Lima'nın sosyal medyada Metin Hara'yı halen takibe almamış olması ve birlikte paylaşım da yapmaması 'barışmanın olmadığını' ispatladı. Amerikan The People dergisi de, “Haberimizi teyit ettirdik” diyerek ayrılığın doğru olduğunu belirtti. Derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara’nın kendisini kullandığını söylemeye başlamış.

Metin Hara'yla aşk yaşadığı dönemde sık sık paylaşım yapan Adriana Lima, sessizliğe gömüldü. 37 yaşındaki top model, şimdilerde spor ürünleri satan bir mağaza açmak için kolları sıvadı.

Arkadaş çevresi, Brezilyalı modelin Metin'i unutmak için kendini farklı uğraşlar içerisine soktuğunu söylüyor.

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