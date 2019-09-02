METİN FEYZİOĞLU, YENİ ADLİ YIL AÇILIŞINDA KONUŞMA YAPTI!

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, yeni adli yıl açılış kapsamında bir konuşma yaptı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılış töreninde, "Vatandaşımızın bizden beklentileri var. Türkiye Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalifi veya destekçisi değildir. Barolar birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

Konuşmasında "Yeni hukuk fakültesi açılmamalı" diyen Feyzioğlu, "Hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmelidir. Bilgiyi ölçen, zor bir sınav olmalıdır." açıklamasında bulundu. Koruyucu avukatlık hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Feyzioğlu, "Avukatlıkta vatandaşın KDV yükü indirilmeli" ifadelerine yer verdi.