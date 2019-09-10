METİN FEYZİOĞLU, ADALET BAKANI MI OLACAK?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, Beştepe'deki adli yıl açılışına katılması, söylentileri de beraberinde getirdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Usta gazeteci Can Ataklı, bugünkü yazısında Feyzioğlu'nun Erdoğan'la olan yakınlaşmasını yorumladı. Ataklı, Adalet Bakanı'nın da gidebileceğini, yerine Metin Feyzioğlu'nun geleceğini iddia etti.

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Ankara'daki en önemli kaynağım aradı yine.

Bugüne kadar söyledikleri hiç yanlış çıkmayan ve sarayı da çok iyi bilen, buradan çok doğru bilgiler alan dostum, "Sonunda bakanlarla ilgili operasyon başlıyor" dedi. Bazı bakanlar değişecek. Ticaret Bakanı ile Orman ve Tarım Bakanı da değişecek bakanlar arasında.

Adalet Bakanı'nın da "gidebileceğini" söyledi Ankaralı dostum, belki de "Metin Feyzioğlu'na yer açmak içindir" diye de ekledi.