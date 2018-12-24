  • BIST 92.116
  • Altın 215,420
  • Dolar 5,3011
  • Euro 6,0434
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

»
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
ir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA'nın haberine göre sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında bir programdaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi.Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen'i adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi.Mahkemede ifade veren Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Akpınar ve Gezen'e yurtdışı çıkış yasağı konuldu...

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstifa iddialarına ne yanıt verdi?21 Aralık 2018 Cuma 17:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar21 Aralık 2018 Cuma 16:27
  • 4 Büyükşehir Belirlendi19 Aralık 2018 Çarşamba 09:24
  • İstanbul ve Ankara İsimleri Belli Oldu18 Aralık 2018 Salı 23:27
  • AKP 2, MHP 8'den Vazgeçti18 Aralık 2018 Salı 17:15
  • Eleştriler Tansiyonu Yükseltti18 Aralık 2018 Salı 17:11
  • Twitter'dan Gezi Eylemleri Mesajı !17 Aralık 2018 Pazartesi 21:56
  • Abdullah Gül Parti Kurmaya Hazırlanıyor17 Aralık 2018 Pazartesi 20:21
  • Seçim Heyecanı Devam ediyor17 Aralık 2018 Pazartesi 08:20
  • Yerel seçimde güçbirliği15 Aralık 2018 Cumartesi 10:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim