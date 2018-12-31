Metim Akpınar'dan adli kontrol hükümlerine itiraz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Halk TV’de Uğur Dündar’ın programında yaptıkları açıklamalarından dolayı, hakkın da yurt dışına çıkma yasağı konulan Akpınar adli kontrol hükümlerine avukatı aracılığıyla itiraz etti.

Soruşturma kapsamında müvekkili Metin Akpınar hakkında adli kontrol hükümleri uygulayan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvuran Avukat İrem Hekimoğlu, müvekkili aleyhine, yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola imza verme şeklinde konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Avukatı İrem Hekimoğlu, itiraz dilekçesinde müvekkilinin halka mal olmuş bir sanatçı olduğunu, pek çok hayranı bulunduğunu, kaçma şüphesi bulunmadığını, adli kontrol hükümlerinin ise kaçma şüphesi bulunan kişiler için tedbir amaçlı konulduğunu belirtti.Avukat Hekimoğlu, müvekkili aleyhine konulan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Müjdat Gezen de itiraz etmişti Soruşturma kapsamında hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve pazar günleri karakola giderek imza vermesi yönünde adli kontrol hükümleri uygulanan Müjdat Gezen de itiraz etmişti. Geçen cuma günü mahkemeye başvuran Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müvekkili aleyhindeki adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istemişti.