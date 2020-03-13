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Meterolojiden Son Dakika Uyarısı!

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Meterolojiden Son Dakika Uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu için uyarı yaptı.

Halen yurdumuzun güney ve doğu bölgeleri Doğu Akdeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisinde bulunmaktadır. Bu sistemin yarın (14 Mart Cumartesi günü) yurdumuzun doğu bölgelerinde yağmur şeklinde yağışlara neden olduktan sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ancak, yurdumuzun 15 Mart Pazar günü Balkanlar üzerinden gelen mevsime göre soğuk ve yağışlı yeni bir sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların Pazar gecesi ve pazartesi günü Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmura ve bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar doğu bölgelerimizde genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelmesi beklenilen soğuk ve yağışlı sistem ile birlikte önümüzdeki hafta başında Türkiye genelinde hissedilir derecede (8-15 C derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bir süredir mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta hissedilir derecede azalması ile birlikte normallerinin altına düşmesi beklendiğinden başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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