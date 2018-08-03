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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Bu saatlere dikkat

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Meteoroloji'den yeni uyarı geldi! Bu saatlere dikkat
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları geldi. İstanbul'da bugün saat 18.00'e kadar yerel olmak üzere sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Meteoroloji 9 ile de kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Hava sıcaklığının ise kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün saat 09.00 ile 18.00 arasında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 32 dereceye kadar çıkması beklenirken kentte yarın da sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Çanakkale'nin kuzeyi, Balıkesir'in kuzey ve doğusu, Kütahya, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay'ın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 9 ile de kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Uyarıda, "Yağışların; Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars çevreleri ile Artvin'in güneyi ve Erzurum'un kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg’m2), Rize çevreleri ve Artvin'in kuzey ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

 

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