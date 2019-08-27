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METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI!

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METEOROLOJİ'DEN YAĞMUR UYARISI!
Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan ile Samsun'un doğusu, Erzurum'un kuzey ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Sacitaslan.com'un haberine göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun'un doğu, Erzurum'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu bölgelerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Az bulutlu ve açık 31 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32 
İzmir: Az bulutlu ve açık 33 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33 
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35 
Antalya: Az bulutlu ve açık 37 
Samsun: Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 30 
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 37 

 

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