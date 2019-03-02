  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKASilivri'de deniz 150 metre çekildi

Meteorolojiden yağış uyarısı

»
Meteorolojiden yağış uyarısı
Gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye ile Adana’nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Sakarya, Çankırı, Sivas, Antalya, Hatay, Osmaniye, Adana’nın güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 cm), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar, gece saatlerinden itibaren Hatay ve Osmaniye ile Adana’nın güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yer yer sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren güney ve doğu kesimleri yer yer sağanak yağışlı geçecek. Yağışların gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 17

Bursa: Parçalı zamanla çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı 0

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 12 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Somali'de terör saldırısında ölü sayısı 29'a yükseldi01 Mart 2019 Cuma 16:18
  • Hande Erçel ilk kez konuştu01 Mart 2019 Cuma 15:43
  • Amerikalı gazeteciler toplantıya neden alınmadı01 Mart 2019 Cuma 15:33
  • Fatih Altaylı Canan Karatay'ı neyle suçladı?01 Mart 2019 Cuma 14:03
  • Sarıgül DSP genel başkanı mı olacak?01 Mart 2019 Cuma 11:49
  • Ziraat, Demirören medya grubuna neden kayyum atadı01 Mart 2019 Cuma 11:13
  • Dolandırıcılar şimdi ne kullanıyorlar28 Şubat 2019 Perşembe 18:05
  • Deniz'in arşivdeki fotografları yeni çıktı28 Şubat 2019 Perşembe 17:44
  • TFF Başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirörenden açıklama28 Şubat 2019 Perşembe 16:45
  • Deniz Akbulut'tan yıllar sonra gelen itiraf28 Şubat 2019 Perşembe 15:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim