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Meteoroloji'den uyarı !

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Meteoroloji'den uyarı !
Meteoroloji'den Batı Akdeniz için 'soğuk hava' uyarısı

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Batı Akdeniz Bölgesi'nin çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 14 Kasım Çarşamba gününden itibaren Batı Akdeniz Bölgesi genelinin, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, hissedilir derecede (6- 10) azalarak, mevsim normallerinin altına inmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının Antalya'da 16-17, Muğla'da 14-15, Isparta ve Burdur'da 9-10 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise bölgemizin iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." 

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