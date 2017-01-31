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Meteoroloji'den son dakika yine uyarı! İstanbul'a kar...

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Meteoroloji'den son dakika yine uyarı! İstanbul'a kar...
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı gelmeye devam ediyor. En son yapılan uyarı da ise İstanbul için hafif kar yağışı olacağı duyuruldu. İşte İstanbul'da kar yağışı olacak saatler..

Meteoroloji'nin saatlik hava tahminine göre,  İstanbul'da gece 03.00'de başlaması beklenen hafif kar yağışı 09.00'a kadar etkili olacak.

İstanbul'un bazı ilçelerinde Sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili oldu. Kısa süre etkili olan bu yağış İstanbulluları şaşırttı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yüksek ilçelerde kısa süreli bir kar yağışının etkili olmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.
Konuştuğumuz Meteoroloji uzmanı, karla karışık yağmurun görülebileceğini belirterek, sıcaklık değerlerinin bu tür yağışlara uygun olduğunu söyledi.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise Boğaziçi çevresindeki yüksek ilçelerde (Etiler, Maslak vb.) karla karışık yağmur ve kar tanelerinin görülebileceğini belirtti.

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