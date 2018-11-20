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Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı

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Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı
Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin genelinde yarın havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Nevşehir, Aksaray, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Ardahan çevrelerinde yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması öngörülüyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın kuzeybatısında "kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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