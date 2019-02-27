Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye'de yağışlı hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'nin sitesinden yapılan günlük tahminde 'yoğun kar' uyarısında da bulunuldu. İşte Türkiye geneli için Meteoroloji'nin 27 Şubat hava durumu tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya’nın güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güneyi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün havanın çok bulutlu, yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun olmak üzere bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur zamanla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari ve Şırnak'ın doğusu ile Van'ın güney ilçelerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.