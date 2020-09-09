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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgeleri sağanak yağışlı, diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Yağışların Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli, Samsun'un doğusu ile Ordu'da gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenirken sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’nın kuzey kesimleri, Kırklareli'nin doğu kesimleri, Tokat çevreleri ile Sivas’ın kuzey kesimleri ve Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve İç Anadolu’nun doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) , Samsun’un doğusu ile Ordu’nun iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel su baskını, heyelan ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE hava durumu

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

 
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