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Meteoroloji'den sağanak ve toz bulutu uyarısı!

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Meteoroloji'den sağanak ve toz bulutu uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Marmara Bölgesi'nde, öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında, kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak bekleniyor. Müdürlük, güney illerinde yaşanan toz bulutu hakkında ise uyarıda bulundu

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra İstanbul'un kuzey kıyılarında kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 İL İÇİN TOZ TAŞINIMI UYARISI

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar havanın parçalı bulutlu, Malatya'nın güney, Adıyaman'ın kuzey, Elazığ'ın batı kesiminde ise bu akşam ve yarın sabah saatlerinin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

 

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