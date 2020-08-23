Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Ordu, Tokat, Van ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli, Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum’un kuzeydoğusunda kuvvetli(21-50 kg/m2),Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması beklendiğinden (sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi) meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE: Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2),Giresun'un Doğu İlçeleri, Trabzon'un Doğu İlçeleri, Rize’nin doğu kesimleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2),yer yer şiddetli (76-100 kg/m2) ve aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu bölgenin kuzeydoğu kesimleri ile Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Van ve Hakkari çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.