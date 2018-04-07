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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun belirli bölgeleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, batı kesimlerin çok bulutlu, Trakya, Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Denizli ve Manisa çevreleri ile Bursa'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 17

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimi, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Adana: Az bulutlu ve açık 29

Antalya: Parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu

Erzurum: Az bulutlu ve açık 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 27

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