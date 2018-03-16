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Meteoroloji'den Kritik Uyarı!

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Meteoroloji'den Kritik Uyarı!
Meteoroloji, Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara’nın doğusu ile İç Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara’nın doğusu ile İç Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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