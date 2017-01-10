METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI!

Cuma akşamından itibaren aralıksız devam eden kar yağışı dün gece itibari ile etkisini azalttı.

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, zamanla yağmur; Ankara'da akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da dört gündür tatil yapan öğrenciler 11 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. İstanbul'da yarın eğitim ve öğretime devam edilmesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı -1

İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu 3

Bursa: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor. 5

Adana: Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı 12

Antalya: Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 11

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 6

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 9

BURSA VALİLİĞİ: 10 OCAK'TA KAR TATİLİ HABERLERİ ASILSIZ

Bursa Valiliği, il merkezindeki okulların bugün tatil olduğu yönündeki haberlerin asılsız olduğunu ve eğitime devam edileceğini bildirdi.

Valiliğin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "10 Ocak Salı günü itibarıyla il merkezinde bulunan anaokullar, ilk ve ortaokullar ile liselerde eğitime devam edilecek. Sosyal medyada yaygın bir şekilde kullanıldığı görülen asılsız tatil haberlerine öğrenci ve velilerimizin itibar etmemelerini, ayrıca il merkezi dışındaki ilçelerde tatil yetkisinin kaymakamlarda olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

THY:300 UÇUŞ YAPILACAK

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yüzlerce seferini iptal ederken, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bugün 79 sefer gerçekleştirdiklerini, yarın ise 300 uçuş planlandığı açıkladı.Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Aşırı kar yağışı ve düşük görüş şartları kısıtlaması dahilinde Atatürk Havalimanı'ndan bugün 79 sefer icra edilmiştir. Atatürk Havalimanı'nda yoğun bir karla mücadele ve temizlik ile Salı günü 300 sefer icra edilmesi planlanmıştır. Web sitemizden takip lütfen" dedi.

OKULLARIN BUGÜN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

İZMİR BERGAMA'DA OKULAR TATİL EDİLDİ

İzmir'in Bergama İlçesi'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS'TA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Hafik, Zara, İmranlı ve Ulaş ilçelerinde de taşımalı ile köy okullarındaki eğitime ara verildi.

MUĞLA

Muğla'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 5 ilçede bugün eğitim yapılamayacak.

Muğla Valisi Amir Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece saatlerinde başlayan kar yağışının etkisini arttırdığını belirtti.

Yoğun kar yağışının olumsuzluklara neden olmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Çiçek, Menteşe, Kavaklıdere, Yatağan, Ula ile Seydikemer ilçelerindeki okullarda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesini kararlaştırdıklarını bildirdi.

Çiçek, kamuda çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağını kaydetti.

NEVŞEHİR'DE TAŞIMA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Nevşehir'de merkeze bağlı köylerdeki okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede okulların dün olduğu gibi bugün de tatil edildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

MANİSA'DA OKULLAR TATİL

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

TUNCELİ'DE 3 İLÇECE OKULLAR TATİL

Tunceli Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz Pülümür, Nazimiye ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacaktır” denildi.

SAMSUN'DA 7 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Samsun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Terme, Vezirköprü, Havza, Kavak, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık ilçelerinde eğitime 10 Ocak Salı günü bir gün ara verildi. Çarşamba, Alaçam, Atakum, 19 Mayıs ve Bafra ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda, Canik ilçesindeki bazı köy okullarında, İlkadım ilçesinde Çatkaya ilkokul ve ortaokulunda eğitime ara verildiği belirtildi.

ORDU'DA 11 İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu'da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 11 ilçede okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 10 Ocak Salı günü; Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabataş, Ulubey, Mesudiye, Kumru ve Korgan ilçelerinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Öte yandan kentte kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için ekiplerin çalışması ise aralıksız sürüyor.

KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde bulunan okullarda eğitime bir gün ara verildi. İl merkezinde bulunan okullar tatil edilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamilelere de bir gün idari izin verildi.

ÇORUM'DA TAŞIMA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Çorum'da kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Çorum'da etkili olan kar yağışı okullardaki eğitimi de engelledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Çorum'da 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda eğitime ara verildi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

SAKARYA

Sakarya’da yoğun kar yağışı sonrasında 3 ilçede okullar tatil edildi.

Sakarya’da Cuma gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrasında Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde okullar 10 Ocak Salı günü 1 güN daha tatil edildiği açıklandı.

EDİRNE, TEKİRDAĞ, KIRKLARELİ'NDE OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli valilikleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yoğun kar yağışının ardından yaşanan dondurucu soğuk ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün tatil edilen okullar valilikler tarafından da tatil edildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi, özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında valilik kararı ile 10.01. 2017 Salı günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 10.01.2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kırklareli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "10 Ocak Salı günü Kırklareli merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu çalışanı engelli ve hamile personellerde aynı idari izinlidir" denildi.

Tekirdağ Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10.01.2017 tarihinde Tekirdağ ili genelinde resmi ve özel tüm ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır" denildi.

KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu twitter'dan çıklama yaparak okulların tatil olduğunu açıkladı. Vali Güzeloğlu, "Olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve aşırı buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 10 Ocak 2017 Salı günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeline de idari izin verilmiştir" paylaşımında bulundu.

TOKAT

Tokat il merkezi ve ilçelerinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda kar tatili bir gün daha uzatıldı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süre ile tatil edildiğini söyledi. İl genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kar tatili bir gün süre ile uzatılırken, Tokat Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

ÇANAKKALE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde dört gündür etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Olumsuz kış şartları yüzünden, kent merkezi ile bağlı tüm ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

YALOVA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yalova Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının devam etmesi ve yoğun buzlanma nedeniyle il genelinde tüm anaokulları, ilk ve ortaokullar ile liselerde 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmesi uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BALIKESİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Balıkesir'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 ilçede tüm okullar, 3 ilçede ise taşımalı eğitim veren okullar 10 Ocak için 1 gün süreyle tatil edildi.

Balıkesir Valiliği İnternet sitesinden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Balya, Bandırma, Bigadiç, Gönen, Erdek, Dursunbey, Sındırgı, Susurluk, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara ilçelerinde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayvalık, Burhaniye, Gömeç'te 10 Ocak Salı günü taşımalı eğitim gören öğrenciler için 1 gün süre ile eğitime ara verildi. Ayrıca tüm kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de 10 Ocak 2017 Salı günü idari izinli sayılacaktır" denildi.