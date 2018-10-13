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Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı!

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Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları geldi. Başta İstanbul olmak üzere bir çok ilde sağanak yağışlar etkili olacak. Marmara bölgesi için rüzgar uyarısı da eklendi.

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarıya göre, İstanbul'da bugün aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı tahmin edilen Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ'ın doğu ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak öngörülüyor.

HAVA DURUMU UYARILARI

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Çankırı hariç), Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile İstanbul, Düzce, Bolu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Ağrı çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 23
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
Bursa: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 28
Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 20
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22
Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 28

 

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