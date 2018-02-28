Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı..!

Sıcaklıklar bütün yurtta düşüyor. Ülke genelinde yağış var! Marmara Ege ve Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de yoğun yağış görülecek.

Sıcaklıklar batıda 2-4 derece düşüyor. Bu süreçte rüzgar da etkili olacak. Başta Marmara ve Ege olmak üzere yağışlar kar ve karla karılık yağmur şeklinde. İşte Meteoroloji'den üst üste yağış, buzlanma ve don uyarısı yapılan bölgeler ve İstanbul'un hava durumuna dair ayrıntılar.

Kar ve yağmur bugün ülkemizde etkili olacak. Meteoroloji pek çok bölge için buzlanma, don, zirai don ve kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Pek çok il ve ilçe bugün yoğun yağış altında olacak. Yağışlar şiddetli yağmur, kar ve karla karışık yağmur şeklinde. İşte o bölgeler ve başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta hava durumu.

Bugün tüm Türkiye’de yağışlı bir hava etkili. Yağışlar yağmur, kar ve karla karılık yağmur şeklinde. Başta Marmara ve İç Ege olmak üzere hemen her bölgemiz yoğun yağış ve rüzgar altında olacak. İşte tüm yurtta hava durumuna dair ayrıntılar ve Meteoroloji’den gelen uyarılar…

Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Kıyı Ege ile Manisa, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara’nın kuzeyi, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile sabah saatlerinde Trakya, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, İstanbul´da bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun yağmurun öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi. Kentte akşam saatlerinde aralıklarla hafif karla karışık yağmurun başlayacağı sabah ilk saatlere kadar ise hafif kar yağışı görüleceği kaydedildi.

Hava sıcaklığının düşeceği belirtilen açıklamada, “İstanbul´da bu gece ve yarın sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sıfırın altında 2 ila 5 derecelere kadar düşmesi beklendiğinden kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Başta ulaşım olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Buzlanma ve don olayının bu gece ve yarın Trakya´da şiddetli olmak üzere Marmara bölgesinin genelinde de etkili olması beklenmektedir” denildi.

HAVA SICAKLIĞI:

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güney ve güneybatı, Trakya ile öğle saatlerinden sonra yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz’de kuvvetli olarak (30-60 km/sa), Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.