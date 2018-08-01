  • BIST 96.779
  • Altın 193,722
  • Dolar 4,9217
  • Euro 5,7522
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİhracat rakamları açıklandı

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

»
Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!
Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son tahminlere göre, istanbul'da bugün saat 15.00'e kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri sıcaklıkların yüksek olduğu İstanbul'a yağışlı hava geri dönüyor.

SAAT 15:00'E KADAR DİKKAT!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden başlayarak saat 15.00'e kadar kentte sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Ankara ve Konya'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbulkart ile ilgili flaş değişiklik!01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:48
  • PKK'dan kalleş tuzak!01 Ağustos 2018 Çarşamba 09:19
  • Bu gazeteci kim?31 Temmuz 2018 Salı 17:48
  • Tarikat şeyhi 7 erkek çocuğa tecavüz etti, tutuklandı31 Temmuz 2018 Salı 16:42
  • Kanal D Haber'de işten çıkarmalar başladı!31 Temmuz 2018 Salı 16:35
  • Türkiye'deki azınlık cemaatlerinden ortak açıklama!31 Temmuz 2018 Salı 15:34
  • Esenyurt'ta polise silahlı saldırı31 Temmuz 2018 Salı 15:05
  • Bunları yapan yandı... Ceza yağdı!31 Temmuz 2018 Salı 15:03
  • Meteoroloji’den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor31 Temmuz 2018 Salı 15:00
  • Adnan Oktar'ın kediciğinden ByLock çıktı!31 Temmuz 2018 Salı 12:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim