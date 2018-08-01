Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı!

Meteoroloji'den son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Son tahminlere göre, istanbul'da bugün saat 15.00'e kadar sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Hafta başından beri sıcaklıkların yüksek olduğu İstanbul'a yağışlı hava geri dönüyor.

SAAT 15:00'E KADAR DİKKAT!

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, bugün sabah saatlerinden başlayarak saat 15.00'e kadar kentte sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise öğle saatlerinde 33 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük çevreleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Ankara ve Konya'nın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışla birlikte 2 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.