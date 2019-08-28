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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI!

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METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI!
Meteoroloji'den flaş uyarı! MGM tarafından 28 Ağustos Çarşamba günü hava durumu raporu açıklandı. Yapılan son tahminlere göre Doğu Karadeniz için sağanak yağış, Marmara Bölgesi için ise şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre; Meteoroloji'den geçilen verilere göre 28 Ağustos Çarşamba günü Doğu Karadeniz için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaya davet edildi.
İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI
Haftanın ilk günlerinden beri etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtınanın bugün de İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkili olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

 

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