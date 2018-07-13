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Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı geldi

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Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı geldi
Son 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara Bölgesi ve çevresinde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Ordu, Tokat, Kars, Ardahan, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Edirne, Kırklareli, Erzurum'un kuzey, Samsun'un doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ile 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Batı Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 3 GÜN YAĞIŞLI 

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hafta sonu boyunca yer yer sağanak yağış geçişlerinin olması bekleniyor.

 İstanbul'da cumartesi, pazar ve pazatertesi günleri gökgürültülü sağanak yağış görülüyor. Sıcaklık değerlerinde ise bir değişiklik görünmüyor. 

 

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