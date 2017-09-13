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Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı

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Meteoroloji'den hafta sonu için uyarı
Türkiye Eylül ayında Ağustos sıcakları yaşıyor. Sıcaklık mevsim normallerinin 10 derece üzerinde... Hafta sonunda havanın daha da ısınacağını söyleyen Prof. Dr. Orhan Şen de önümüzdeki hafta ortasında batı bölgelerinde çok kuvvetli yağışların beklendiğini

Meteoroloji'nin yayınladığı son hava durumu tahminine göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcak hava etkisini sürdürecek. Hafta ortasından itibaren bazı bölgelerde yağış bekleniyor.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen de Twitter'dan önümüzdeki 6 gün için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı.

Hafta sonundan itibaren havaların daha da ısınacağını belirten Şen, ''Önümüzdeki hafta ortasında çok kuvvetli yağışlar batı bölgelerini etkileyebilir. Doğal afete dönüşmemesi için şimdiden düşünülmeli'' diyerek uyardı.

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