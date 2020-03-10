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SON DAKİKAMeteoroloji’den fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor!

Meteoroloji’den fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor!

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Meteoroloji’den fırtına uyarısı: 100 km/sa hızla geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini açıkladı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu uyarılarını yayınladı. Meteorloji son dakika uyarısında; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına beklendiğini belirterek vatandaşları oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına beklendiğini açıkladı. Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konusunda da uyarılarda bulunulan açıklamada hava sıcaklığının Batı ve iç kesimlerde 3 ile 6 derece azalacağı da belirtildi.

FIRTINA 100 KM/SA HIZA ULAŞACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada hava sıcaklığının Batı ve iç kesimlerde 3 ile 6 derece azaltılacağı belirtilerek “Rüzgarın Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (40-70 km/sa), İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa, yüksek kesimlerinde yer yer 100 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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