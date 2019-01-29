Meteoroloji'den aşırı yağış ve hortum uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Bodrum ve Antalya'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Perşembe günü Edirne ve Çanakkale'den başlayarak kıyı Ege ve Akdeniz'e doğru kuvvetli yağışın beklendiğini söyledi.

Hortum ve süper hücre riskinin ise yüzde 30 civarında olduğunu aktardı.

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, canlı yayında hava durumuna ilişkin son gelişmeleri aktardı: "Sel de çok ciddi bir risk, şu saatten sonra gelecek güçlü yağışlar ayrı bir risk. Şu anda dereler, nehirler dolmuş taşmış durumda. 200 - 250 kilogram yağış düştü. O nedenle şu anda gelecek yağış çok önemli. Aşırı bir yağış var. Bugün akşam saatlerinde yağış bekliyoruz ama yarın özellikle gün ortalarından itibaren aşırı yağış var. Antalya merkez ve Bodrum. Çok enteresan iki nokta var. Yağışın yoğunlaştığı alan Bodrum çevreleri ve Antalya dolayları...

Öğleden sonra akşama doğru Bodrum çevreleri kısmen zayıflıyor. Antalya'dan Manavgat'a doğru yağış kuvvetleniyor, aşırı seviyelere yükseliyor. Gece de kısmen zayıflasa da kuvvetli sağanak devam ediyor.

Ayın 31'inde kıyı Ege boyunca ve Batı Akdeniz'de yağış yeniden kuvvetleniyor. Edirne, Çanakkale aralığından başlıyor kıyı Ege boyunca Akdeniz'e kıvrılıyor. Bu alanın tamamında ağır, kuvvetli bir sağanak var. Yağış miktarının en fazla olduğu yer Bodrum ve Antalya çevresi.

FIRTINA RİSKİ YÜZDE 30

Fırtına geçen sistemden daha zayıf. Açıkta 100 - 120 kilometreler, kıyıda 70 kilometreyi buluyor. Şimdi kıyıda 40 kilometreler civarında, açıkta 80-90 kilometreler görülüyor. Bu sistemin ürettiği rüzgar.

Hortum düşey karışıma da bağlı, dolu da düşey karışıma bağlı. Son görüntü; yüzde 30'lar civarında hortum ve süper hücre üretebilir deniliyor.

Normal bu tür sıradan bir sisteme göre yüzde 30 olasılık düşük bir olasılık değil. Dolayısıyla yüzde 30-35'lerde hortum ve süper hücre; süper hücre ani yağış, ufak çaplı hortum ve dolunun oluşması. Umuyoruz ki kimsenin zarar görmediği bir sistem hareketi olur."