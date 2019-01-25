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Meteoroloji uyardı.. O güne dikkat çamur yağacak

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Meteoroloji uyardı.. O güne dikkat çamur yağacak
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı ve çamur şeklinde yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

Yapılan son değerlendirmelere göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının güneybatılı akışlarla birlikte bu akşam saatlerinden itibaren ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklemektedir.

Toz taşınımının yarın (Cumartesi) akşam saatlerine kadar başta güneybatı kıyılarımız olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yer yer etkili olacağı tahmin edilmektedir.
Toz taşınımı sebebiyle, bu bölgelerde gerçekleşecek yağışların yer yer çamur şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Başlama - Bitiş Zamanı

25.01.2019 16:30

26.01.2019 18:00

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