Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı açıklamasında, “Bu gece saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul, Yalova ve Çanakkale ile Balıkesir’in kıyı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli rüzgarın(30-60 kilometre/saat); sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek, ulaşımda aksamalar ile ağaç ve direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
- BIST 89.553
- Altın 349,883
- Dolar 6,7005
- Euro 7,2349
- İstanbul 11 °C
- Ankara 12 °C
- Meteoroloji Uyardı!
- MSB: 24 Terörist Etkisiz Halüe Getirildi
- Erdoğan'dan Başkanlara Covid-19 Talimatları
- Tuzla D-100'deki Araç Kuyruğu Havadan Görüntülendi
- 1 Milyon Maske Üretiyoruz
- Burcu Esmersoy O Fotoğrafları Affetmedi!
- Bugün Resmen Başladı!
- Evde Gelinen Son Nokta Notuyla Paylaştı
- Bakan Varank Aşı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi
- Fahrettin Koca O İlleri İlk Kez Açıkladı
- Akaryakıta Zam Beklentisi
- TÜİK Enflasyon Verilerini Açıkladı
- İstanbul'a Yeni Yasaklar Yolda!
- TFF Türkiye'de Liglerin Ne Zaman Açılacağını Açıkladı
- Covid-19 Türkiye'de İşte Böyle Yayıldı!
Meteoroloji Uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Meteoroloji Uyardı!Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde kuvvetli fırtına beklendiğinin bilgisini paylaşarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
MSB: 24 Terörist Etkisiz Halüe GetirildiMilli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 24 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Erdoğan'dan Başkanlara Covid-19 TalimatlarıCumhurbaşkanı Erdoğan, videokonferans yoluyla belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Tuzla D-100'deki Araç Kuyruğu Havadan GörüntülendiKoronavirüs tedbirleri kapsamında 31 şehrin araç giriş çıkışına kapatılmasının ardından Tuzla'da D-100'de araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
1 Milyon Maske ÜretiyoruzMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını söyledi.
VİDEO GALERİ
- 14:02 - Meteoroloji Uyardı!
- 13:44 - MSB: 24 Terörist Etkisiz Halüe Getirildi
- 13:43 - Erdoğan'dan Başkanlara Covid-19 Talimatları
- 13:42 - Tuzla D-100'deki Araç Kuyruğu Havadan Görüntülendi
- 13:41 - 1 Milyon Maske Üretiyoruz
- 13:28 - Burcu Esmersoy O Fotoğrafları Affetmedi!
- 13:19 - Bugün Resmen Başladı!
- 14:33 - Evde Gelinen Son Nokta Notuyla Paylaştı
- 12:29 - Bakan Varank Aşı Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi
- 12:12 - Fahrettin Koca O İlleri İlk Kez Açıkladı
- 12:11 - Akaryakıta Zam Beklentisi
- 11:57 - TÜİK Enflasyon Verilerini Açıkladı
- 11:45 - İstanbul'a Yeni Yasaklar Yolda!
- 11:36 - TFF Türkiye'de Liglerin Ne Zaman Açılacağını Açıkladı
- 11:24 - Covid-19 Türkiye'de İşte Böyle Yayıldı!
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim