Meteoroloji uyardı

Metoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son dakika uyarısı yaptı.

Hava durumuna ilişkin Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son dakika açıklamasında yurdun büyük bölümünde yağışlı hava beklenirken Doğu Anadolu'da yer alan bazı iller için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

Hava durumuna ilişkin yayınlanan son raporda Marmara başta olmak üzere birçok bölgede yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Çanakkale, Eskişehir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Yağışların Antalya ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağmur ve sağanak, Bitlis, Siirt, Hakkari, Muş'un güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğu kesimlerinin yüksekleri ile Van'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri ile Çanakkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELI °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu