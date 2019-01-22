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Meteoroloji uyardı

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Meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika duyurusuna göre, yarın Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Orta Karadeniz, Rize ve Artvin kıyılarını yağışlı geçecek.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ve  İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık  yağmur ve yer yer hafif kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların bu gece saatlerine kadar Antalya'nın batı kıyılarında  kuvvetli, il merkezi ile Serik çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı  öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 2 ila 6 derece azalacağı,  diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, yarın Karadeniz  kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette  eseceği öngörülüyor.

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