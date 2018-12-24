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meteoroloji uyardı

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meteoroloji uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Türkiye Balkanlar üzerinden yeni soğuk hava dalgası etkisine girecek. Son verilere göre hava sıcaklığı 8- 12 derece arasında azalacak. Özellikle salı ve çarşamba günleri yurt genelinde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda yurdun Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ üzerinden başlayarak, soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin edilmesi üzerine çeşitli uyarılar yapıldı.

Yağışlı ve soğuk hava dalgası ile ilgili yapılan açıklamada, “Yurdumuzun yarın (24.12.2018 Pazartesi) akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Salı günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, Çarşamba ve Perşembe günleri ise iç ve doğu bölgelerinde hissedilir derecede (8-12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

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