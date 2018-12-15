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Meteoroloji uyardı!

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Meteoroloji uyardı!
Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Yetkililer gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve dona karşı da uyarıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke  genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava olması bekleniyor.

Trakya, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta  Karadeniz'in iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde sis  ve pus ile birlikte gece saatlerinden sonra iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don  olayı görüleceği öngörülüyor.

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