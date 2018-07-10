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Mete Yarar ve Gülnaz Kudunoğlu evlendi

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Mete Yarar ve Gülnaz Kudunoğlu evlendi
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, televizyoncu Gülnaz Kudunoğlu ile bugün nikah masasına oturdu.

Türk asker, güvenlik danışmanı ve yazar Mete Yarar, bir süredir beraber olduğu Gülnaz Kudunoğlu ile Paris Başkonsolosluğu’nda evlendi. Mete Yarar ile Gülnaz Kudunoğlu'nun nikah görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

METE YARAR KİMDİR?

Aslen Samsunlu olan Mete Yarar, 10 Nisan 1967 tarihinde dünyaya geldi. 1988 yılında Kara Harp Okulundan piyade teğmen olarak mezun olduktan sonra 16 yıl boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptı. 10 yılı aşkın bir süre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hizmet verdi, sınır ötesi operasyonlarda yer aldı. Son görev yeri olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan binbaşı rütbesi ile 2004 yılında emekliliğine 1,5 yıl kala kendi isteğiyle ayrıldı.

 

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