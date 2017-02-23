Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre geçtiğimiz gün aşkı uğruna İngiltere'den Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, önceki akşam da sevgilisiyle Ulus'taki bir mekanda yemek yedi.
Mekandan el ele çıkan Amine Gülşe ile Mesut Özil, ilişkileriyle ilgili ise konuşmadı...
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Mesut'un çok mesut aşkı
Arsenalli Mesut Özil'le güzel oyuncu ve model Amine Gülşe'nin aşkı doludizgin devam ediyor.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre geçtiğimiz gün aşkı uğruna İngiltere'den Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, önceki akşam da sevgilisiyle Ulus'taki bir mekanda yemek yedi.
Etiketler: Mesut Özil
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- 13:30 - Bursa'da korkutan yangın
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- 12:19 - İşte Çağatay Ulusoy'un aşkı!
- 12:15 - İstanbul'da çocuk yuvasında tecavüz dehşeti!
- 12:11 - Meryem Uzerli pilotları yaktı!..
- 12:09 - Zaman'ın 'Gülen bebek' reklam filmi tesadüf değil
- 12:04 - Bir poz için sandalyeye çıkmış!
- 12:02 - Dünya büyüklüğünde 7 gezegen bulundu!
- 11:54 - Ağlayıp, Kelime-i Şehadet getirtmeye çalışmışlar
- 11:44 - Esra'ya silahlı baskın!
- 16:31 - Ünlü iş adamı model sevgilisiyle yakalandı.
- 16:01 - Hangi ilde kaç bin Suriyeli yaşıyor?
- 15:24 - Biri HDP'li diğeri MHP'li .Aynı aileden olan siyasetçiler için kara gün
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