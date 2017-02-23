Mesut'un çok mesut aşkı

Arsenalli Mesut Özil'le güzel oyuncu ve model Amine Gülşe'nin aşkı doludizgin devam ediyor.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre geçtiğimiz gün aşkı uğruna İngiltere'den Türkiye'ye gelen yıldız futbolcu, önceki akşam da sevgilisiyle Ulus'taki bir mekanda yemek yedi.

Mekandan el ele çıkan Amine Gülşe ile Mesut Özil, ilişkileriyle ilgili ise konuşmadı...