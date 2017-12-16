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Mesut Yılmaz'ın Oğlu Evinde Ölü Bulundu!

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Mesut Yılmaz'ın Oğlu Evinde Ölü Bulundu!
Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu.

38 yaşındaki Yılmaz'ın sabah saatlerinde evinde ölü bulunduğu belirtildi.  Mehmet Yavuz Yılmaz'ın tabanca ile intihar ettiği öne sürülüyor.  Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

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