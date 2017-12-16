38 yaşındaki Yılmaz'ın sabah saatlerinde evinde ölü bulunduğu belirtildi. Mehmet Yavuz Yılmaz'ın tabanca ile intihar ettiği öne sürülüyor. Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.
- BIST 109.330
- Altın 155,894
- Dolar 3,8638
- Euro 4,5501
- İstanbul 17 °C
- Ankara -1 °C
- Beren Saat Kilo Almak İstiyor!
- Ortalığı Karıştıran Çekim
- 2017'ye Damga Vuran Magazin Olayları!
- Transparan Yasemin
- Bu Sahne Yüzünden Ayrıldılar
- Fırat Kalkanı Huzur Getirdi
- Terör Şüphelisi Emniyette İntihar Etti
- Mesut Yılmaz'ın Oğlu Evinde Ölü Bulundu!
- Tacizcisini İfşa Etti
- Sürpriz Aşk!
- İstanbul'da Dehşet Gecesi
- PKK'ya Darbe Üstüne Darbe
- Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti
- FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki en büyük delil
- Zarrab Davasında Kritik Tutuklamalar
Mesut Yılmaz'ın Oğlu Evinde Ölü Bulundu!
Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu.
Etiketler: Mesut Yılmaz
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fırat Kalkanı Huzur GetirdiTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl yapılan Fırat Kalkanı Harekatı; terör örgütü DEAŞ'tan arındırılan Cerablus-Azez hattındaki bölgelere huzur getirdi.
Terör Şüphelisi Emniyette İntihar EttiAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol denetiminde yakalanan ve 'PKK Terör örgütü üyeliği' suçundan arandığı öne sürülen 24 yaşındaki M.A., işlemleri için götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının 3'üncü katından atlayıp intihar etti.
Mesut Yılmaz'ın Oğlu Evinde Ölü Bulundu!Eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz'daki evinde ölü bulundu.
İstanbul'da Dehşet GecesiKüçükçekmece Sefaköy'de 16 yaşında bir gencin öldürüldüğü olayın dehşeti gün ağarınca daha net bir şekilde ortaya çıktı. 78 kurşunun sıkıldığı olayda halı saha maçından çıkan Emircan Açıkgöz arada kalıp 8 kurşunla hayatını kaybetti.
İçeri Girmek 17 Saat SürdüÇanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 31 yaşındaki R.Y., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi, 46 yaşındaki Mehmet Y.'yi ahırda, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü. Mehmet Y.'nin cesedini s
FOTO GALERİ
- 12:49 - Beren Saat Kilo Almak İstiyor!
- 12:46 - Ortalığı Karıştıran Çekim
- 12:38 - 2017'ye Damga Vuran Magazin Olayları!
- 12:38 - Transparan Yasemin
- 12:30 - Bu Sahne Yüzünden Ayrıldılar
- 12:23 - Fırat Kalkanı Huzur Getirdi
- 12:21 - Terör Şüphelisi Emniyette İntihar Etti
- 12:17 - Mesut Yılmaz'ın Oğlu Evinde Ölü Bulundu!
- 15:51 - Tacizcisini İfşa Etti
- 14:29 - Sürpriz Aşk!
- 14:26 - İstanbul'da Dehşet Gecesi
- 14:22 - PKK'ya Darbe Üstüne Darbe
- 14:20 - Bir Belediye Başkanı Daha İstifa Etti
- 14:20 - FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki en büyük delil
- 14:15 - Zarrab Davasında Kritik Tutuklamalar
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim