Mesut Yılmaz'ın Acı Günü

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, sabah saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin bulunduğu Gayrettepe'deki özel hastane geldi.

Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor... Mesut Yılmazın çok zor dakikalarıOğlunun naaşına omuz vererek cenaze aracına taşıyan Mesut Yılmaz'ın yanında kardeşi Turgut Yılmaz, Eski Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ve iş adamı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Cenaze aracına yüklenen Yavuz Yılmaz'ın naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne doğru yola çıktı.

BERNA YILMAZ KÜÇÜK OĞLUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Berna Yılmaz'ın camide küçük oğlu Hasan Yılmaz'a sarılıp gözyaşları döktüğü görüldü