Mesut Özil'e moral tatili!

Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı iddia edilen yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.

İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile sezonu Çeşme'de açtı. Çift önceki gün bir beach'te görüntülendi. Direkt kendileri için hazırlanan locaya geçen Özil ve Gülşe, rahatsız edilmemek için yan locayı da kapattı.

Localara giden yolun bile dubalarla kesilmesini isteyen Mesut Özil ile Amine Gülşe, bu çabasına rağmen objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. İskele üzerinde yaşadıkları romantizm objektiflere de yansıdı. Çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor.

İskele üzerinde yaşadıkları romantizm objektiflere de yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Amine Gülşe, "En güzel evlilik hediyesi sence nedir?" sorusuna ise "Evlilik cüzdanı" cevabını vermişti.