  • BIST 89.700
  • Altın 192,990
  • Dolar 4,8281
  • Euro 5,6256
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 34 °C
SON DAKİKAKPSS sonuçları açıklandı!

Mesut Özil'e moral tatili!

»
Mesut Özil'e moral tatili!
Alman Milli Takımı ile yollarını ayıracağı iddia edilen yıldız futbolcu, moral bulmak için sevgilisi Amine Gülşe ile tatile çıktı.

İngiltere’nin Arsenal takımında forma giyen Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile sezonu Çeşme'de açtı. Çift önceki gün bir beach'te görüntülendi. Direkt kendileri için hazırlanan locaya geçen Özil ve Gülşe, rahatsız edilmemek için yan locayı da kapattı.

Localara giden yolun bile dubalarla kesilmesini isteyen Mesut Özil ile Amine Gülşe, bu çabasına rağmen objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. İskele üzerinde yaşadıkları romantizm objektiflere de yansıdı. Çiftin önümüzdeki yaz nikah masasına oturması bekleniyor. 

İskele üzerinde yaşadıkları romantizm objektiflere de yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj veren Amine Gülşe, "En güzel evlilik hediyesi sence nedir?" sorusuna ise "Evlilik cüzdanı" cevabını vermişti. 

1-065.jpg2-067.jpg3-062.jpg

 

 

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşler tatilde13 Temmuz 2018 Cuma 12:38
  • Duymayan Kalmasın yayından mı kaldırıldı?13 Temmuz 2018 Cuma 11:22
  • Evli çiftten ilk açıklama!13 Temmuz 2018 Cuma 11:09
  • Linet: Bikini korkum yok13 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  • Ebru Şallı'dan tişörtle mesaj13 Temmuz 2018 Cuma 10:50
  • Çırılçıplak zeytin topladı!12 Temmuz 2018 Perşembe 17:41
  • 58 ünlünün sosyal medya hesabını çalan çete hakkında dava!12 Temmuz 2018 Perşembe 17:39
  • Emrah Serbes davasında karar çıktı12 Temmuz 2018 Perşembe 16:50
  • Erdoğan'a hakaret etti hapis cezası yedi12 Temmuz 2018 Perşembe 16:00
  • Güzide Duran'la Deniz Akkaya bir araya gelip hasret giderdiler12 Temmuz 2018 Perşembe 15:29
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim