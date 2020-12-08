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"Mesut Özil yüzde 90 Fenerbahçe'de!" Sinan Engin'den flaş iddia

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"Mesut Özil yüzde 90 Fenerbahçe'de!" Sinan Engin'den flaş iddia
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları artıyor! Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil'in devre arasında yüzde 90 oranında Fenerbahçe'ye transfer olacağı öne sürüldü

Kariyerini İngiltere'de sürdüren ancak Arsenal'de kadroda düşünülmeyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in FENERBAHÇE 'ye transfer olacağı iddia edildi! Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer etmek istediğini öne sürdü.

 

Beyaz TV'de yorumculuk yaptığı programda Londra'dan duyum aldığını iddia eden Sinan Engin, Mesut Özil'in devre arasında yüzde 90 ihtimalle Fenerbahçe'ye geleceğini, stoper ve kanat oyuncusu ile birlikte sarı lacivertlilerin 3 transfer yapacağını söyledi. Engin ayrıca Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen bazı oyuncuların da olduğunu söyledi.

Engin'in konuyla ilgili sözleri şu şekilde:

"Mesut Özil devre arasında yüzde 90 Fenerbahçe'ye gelmeye yakın. Bir stoper bir de kanat oyuncusu muhtemel. Bazı sürpriz isimler de gidebilir Fenerbahçe'den. Fenerbahçeli bazı oyuncaları, menajerleri oyuncalarını iyi motive etsinler."

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