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MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ DE CADILAR BAYRAMI’NI KUTLADI!

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MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİ DE CADILAR BAYRAMI’NI KUTLADI!
Her sene 31 Ekim'de kutlanan Halloween (Cadılar Bayramı) bu yıl da tüm dünyada renkli görüntülere sahne oldu. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve oyuncu eşi Amine Gülşe de bu akıma ayak uydurdu ve 'Joker' oldu.

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan ve yüz binlerce kişinin katıldığı Cadılar Bayramı karnavalında bu yıl da renkli görüntüler yaşandı. 1987 yılından bu yana her sene geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı kutlamasına katılanlar, hayali kahramanlardan ünlülere, politik mesajlardan folklorik temalara birçok farklı kostüm ile kendini gösterdi.

Bu akıma futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe de uydu. Gülşe, eşiyle olan bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Suratını boyayan çift kendilerini tüm dünyada vizyona giren ve büyük bir etki yaratan Joker’e benzetti.

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