  • BIST 82.185
  • Altın 147,989
  • Dolar 3,8274
  • Euro 4,0748
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAAltın Yine Yükselişe Geçti

Mesut Özil, Hadise'nin peşinde

»
Mesut Özil, Hadise'nin peşinde
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'le genç kızların sevgilisi Hakan Sabancı, Hadise için karşı karşıya geldi.

Arsenal'de oynayan yıldız futbolcu Mesut Özil'in güzel popçu Hadise'nin peşinde olduğu ortaya çıktı.Adı Arsenalli yıldız futbolcuyla 2011'de aşk dedikodularına karışan seksi popçu, geçtiğimiz aylarda ise çapkın playboy Sabancı'yla kaçamak yapmıştı.Uzun bir aranın ardından ünlü sanatçıyla 2016 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelen yıldız futbolcu, Hadise'nin kalbini kazanmak için birçok jest yaptı.


ÜSTÜ KAPALI MESAJ GÖNDERDİ

Jestlerine İngiltere'ye döndükten sonra da devam eden Mesut Özil'in hayalleri ise popçunun Aralık 2016'da Sabancı'yla yaptığı kaçamakla yıkıldı.O günlerde Hakan Sabancı'nın jestleriyle ayakları yerden kesilen 31 yaşındaki güzel şarkıcı, çapkın playboyla birlikte olamayacağını kısa bir sürede anladı.Bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Mandy Capristo ile İstanbul tatili sırasında ayrılan Özil'in de aklının hâlâ Hadise'de olduğu konuşulanlar arasında...

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tuba Büyüküstün yıldızlar partisinde19 Ocak 2017 Perşembe 17:33
  • People's Choice Ödülleri kırmızı halı şıklığı19 Ocak 2017 Perşembe 17:22
  • Tarih belirlendi19 Ocak 2017 Perşembe 00:51
  • Emily'den cesur paylaşım!18 Ocak 2017 Çarşamba 15:46
  • Asena'dan Caner'e evlilik hediyesi şoku18 Ocak 2017 Çarşamba 15:32
  • FETÖ'den tutuklu Atilla Taş'a 10 yıl hapis şoku18 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
  • Seren Serengil, eski kocasının neden vurulduğunu açıkladı16 Ocak 2017 Pazartesi 22:44
  • İç çamaşırlarım ve bornozumla...16 Ocak 2017 Pazartesi 22:33
  • Şeyma Subaşı'dan şaşırtan radikal karar!16 Ocak 2017 Pazartesi 22:27
  • Hadise'den büyük hadise!16 Ocak 2017 Pazartesi 22:19
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim