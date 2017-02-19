Mesut Özil, Amine'yi 'mesut' etti

Amine Gülşe’nin Mesut Özil’le aşk yaşadığı ortaya çıkınca güzel oyuncu, İngiltere’de yıldızlaştı. Gülşe, geniş katılımlı bir anketle de Özil’in eski aşkı Mandy Capristo’yu güzellikte solladı.

Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil'le ilişkisi geçtiğimiz hafta İngiliz basını tarafından ortaya çıkarılan 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe'ye aşk uğurlu geldi…

Alman şarkıcı sevgilisi Mandy Capristo'yla bir dargın bir barışık ilişkisi geçen yıl son bulan Özil'in, Gülşe'yle yeni bir aşka yelken açmasının ardından İngiliz basını da kolları sıvadı.

Özil'in Capristo'yla birlikte olduğu dönemde de adının anıldığı ve İrina Shayk'a benzerliğinden dolayı futbolcuyla reklamlarda oynaması için teklif üstüne teklif alan Gülşe, İngiliz ve Alman basınının yaptığı ankette sınıfı geçti. The Sun başta olmak üzere çok sayıda yabancı yayın kuruluşu tarafından gerçekleştirilen 'Amine Gülşe mi Mandy Capristo mu daha güzel?' anketinde güzel oyuncu, Capristo'yu geride bıraktı. Güzel oyuncu için 'yenge' anlamındaki 'wag' yakıştırması yapan yabancı basın, Gülşe'nin güzelliğine de övgüler yağdırdı.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURDU!

16 milyon dolarlık (yaklaşık 60 milyon lira) yıllık geliriyle dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olan Mesut Özil'in şöhreti Amine Gülşe'ye yaradı. Arsenal taraftarlarının da gönlünü fetheden Gülşe, kısa sürede İngiltere'de şöhret oldu. Kendisinden 'esmer güzeli' diye bahsedilen ünlü oyuncunun Özil'le aşkını sosyal medyada ilan ettikten sonra takipçi sayısı hızla arttı.

Instagram'daki takipçisi sayısına bir anda 150 bin kişi eklenen Gülşe'nin İngiltere'deki popülaritesi ise "Mesut bereketi" olarak yorumlandı.