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Mesut Kaçtı!

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Mesut Kaçtı!
Arsenalli futbolcu Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe’yi görmek için takımından üç gün izin alıp İstanbul’a geldi. İkili, önceki gün Kuruçeşme’de objektife takıldı.

 Mesut Özil ile Amine Gülşe, 1,5 yıllık ayrılığın ardından barıştı. Çift, şimdi her fırsatta görüşüyor. Özil, bunun için üç gün izin alıp İstanbul’a geldi.

Gülşe ve Özil, önceki gün Huqqa’daydı. Ünlü çift, gözlerden uzak kalmak için günlüğü 500 lira olan VIP odaya geçti. Ancak kaçış çabası sonuç vermedi. Çift, gecenin sonunda kendilerini bekleyen araca doğru yürürken görüntülendi.

Mesut Özil ile Amine Gülşe, geçtiğimiz haftalarda Londra’daki bir restorandan çıkarken görüntülenmiş ve o kareler, 1,5 yıllık ayrılığın sona erdiğini göstermişti.

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