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Mesut ile Amine Beckham'lara komşu oluyor

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Mesut ile Amine Beckham'lara komşu oluyor
İngiltere Premier Ligi takımlarından Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, devler ligine giriyor!

Kişisel servetinin 100 milyon dolar olduğu konuşulan Özil, İngiliz basınında çıkan haberlere göre ülkenin en seçkin bölgesi Cotswolds'dan malikane almak için kolları sıvadı.

Eşi Amine Gülşe ve kızıyla Londra'daki 10 milyon pound'luk villada yaşayan Özil, yeni malikane için de 5 milyon pound'u (yaklaşık 49 milyon TL) gözden çıkardı.

KRAL ÖZİL!

Bölgeye özgü tarihi malikanelerden birini alacak olan Mesut Özil, sadece Beckham'lara değil Kraliyet Ailesi üyeleriyle de komşu olacak.

Buradan malikane sahibi olan isimlerden biri de Dikran Masis...

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