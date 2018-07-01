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Messi'den sonra Ronaldo'da elendi

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Messi'den sonra Ronaldo'da elendi
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu ikinci maçında Uruguay, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Uruguay, çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

Fisht Stadı'nda Meksikalı hakem Cesar Ramos Palazuelos'un yönettiği mücadelede; Uruguay, 7. dakikada Edinson Cavani'nin attığı golle Portekiz karşısında 1-0 öne geçti. 55. dakikada Pepe'nin attığı golle Portekiz 1-1 eşitliği yakaladı. Uruguay'ın yıldız oyuncusu Edinson Cavani, 62. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Uruguay sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

Uruguay A Grubu'nu gol yemeden 9 puanla lider bitirirken, Portekiz ise B Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.

FERNANDO MUSLERA İLK GOLÜNÜ PEPE'DEN YEDİ

Galatasaray'da forma giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk golünü Beşiktaşlı Pepe'den yedi. Uruguay'ın 3'te 3 yaparak lider bitirdiği A Grubu maçlarını gol yemeden tamamlayan 32 yaşındaki deneyimli file bekçisi, 55. dakikada Pepe'nin kafa vuruşunda topun ağlara gitmesine engel olamadı. Bu arada Pepe, kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü kaydetti. Pepe ayrıca, 35 yaş 124 günle Portekiz'in turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

Uruguay ile Fransa 6 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de Nizhny Novgorod Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1, TRT 4K ve fifa2018.trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak.

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