Messi Real Madrid kadar gol attı!

İspanya La Liga'da kötü bir başlangıç yapan Real Madrid 5 maçta yalnızca 9 gol atabilirken topladığı 8 puanla 7. sırada yer aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında Real Madrid sahasında Real Betis'e 1-0 yenildi.

Karşılaşma boyunca yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen ve başarılı bir oyun sergileyen Real Betis kalecisi Antonio Adan'ı geçemeyen Real Madrid, maçın uzatmalarının oynandığı 90+4. dakikada Antonio Sanabria'nın attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

La Liga'da bu sezon ilk yenilgisini alan ve henüz Santiago Bernabeu Stadı'nda galibiyeti bulunmayan Real Madrid, geçen haftalarda sahasında oynadığı müsabakalarda Valencia ve Levante ile berabere kalmıştı. Karşılaşma sonunda Real Madrid 8 puanla 7'nciliğe geriledi. Madrid ekibinin, en büyük rakibi ve lig lideri Barcelona ile arasındaki puan farkı 7'ye çıktı. Real Betis ise 9 puanla 6'ncılığa yükseldi.

Öte yandan Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona ise şu ana kadar 17 gol attı. Messi'nin attığı gol sayısı ise Real Madrid'in toplam gol sayısı 9'la eşit.