Coca Cola firması reklamlarında oynaması için Tarkan’la anlaşmıştı. Megastarın bu anlaşmadan 10 milyon TL alacağı konuşulmuştu.Tarkan bu anlaşmayı Instagram sayfasından yayınladığı bir video ile duyurmuş, video olay olmuş ve Şahan Gökbakar başta olmak üzere bir çok isim Megastar'ı Ti'ye almıştı.Şimdi de Lipton, Tarkan göndermeli bir reklam filmi yayınladı. Cengiz Bozkurt’un rol aldığı, “kolaya kaçma” sloganlı reklam filmi sosyal medyada olay oldu ve oldukça konuşuldu.
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Meşrubatlar savaşı
Lipton-Coca Cola savaşı kızıştı! Lipton'un Tarkan göndermeli reklamı olay oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili pek çok yorum yer aldı.
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Meşrubatlar savaşıLipton-Coca Cola savaşı kızıştı! Lipton'un Tarkan göndermeli reklamı olay oldu. Sosyal medyada konuyla ilgili pek çok yorum yer aldı.
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- 13:38 - Doğuş grubun da çatlama Hangi ünlü kanalı kapatma kararı aldı
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- 12:04 - Hadise'den aşk itirafı
- 11:36 - Serdar ortaç'ın kardeşinden üzücü haber
- 11:21 - Fahriye'den eşine büyük jest
- 11:01 - İpsala sınır kapısı'nda bir ilk
- 10:50 - Talimat verildi. pakistan da flaş gelişme
- 10:35 - Dereceli güzeller podyum da
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