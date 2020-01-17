Mesih Hasan Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum

Noel’e denk gelen günü “doğum günü” diye kutlama görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan 2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, bu kez de türbanı kaldırdığını söyledi.

Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın son başarısıyla ilgili paylaşım yaparak, tesettürü kaldırdığını söyledi.

Mezarcı, “Kadın voleybol takımımızın Almanya ile yaptığı maçı izledim. Kızlarımızı kutluyor, formaları üzerinden tesettür tartışması yapılmasını kınıyorum.

Bazı haramları helal kılma yetkimi kullanarak dinlerdeki “tesettür, harem selam” mecburiyetini kaldırdığımı paylaşmıştım! Âli İmran 50″ paylaşımında bulundu.

TESETTÜR TARTIŞMASI

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajında, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil”

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını açıklamış ve ardından ‘Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” kararını açıkladı duyurusu yapmıştı.