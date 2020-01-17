  • BIST 121.153
  • Altın 293,606
  • Dolar 5,8642
  • Euro 6,5145
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKADünyanın gözü Washington’da: Trump’a azil oy çokluğuyla kabul edildi

Mesih Hasan Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum

»
Mesih Hasan Mezarcı: Tesettürü kaldırıyorum
Noel’e denk gelen günü “doğum günü” diye kutlama görüntüleriyle sosyal medyanın gündemine oturan 2000’li yılların başında kendisini “Mesih” ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı, bu kez de türbanı kaldırdığını söyledi.

Kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı, Türkiye Kadın Voleybol Takımı’nın son başarısıyla ilgili paylaşım yaparak, tesettürü kaldırdığını söyledi.

Mezarcı, “Kadın voleybol takımımızın Almanya ile yaptığı maçı izledim. Kızlarımızı kutluyor, formaları üzerinden tesettür tartışması yapılmasını kınıyorum.

Bazı haramları helal kılma yetkimi kullanarak dinlerdeki “tesettür, harem selam” mecburiyetini kaldırdığımı paylaşmıştım! Âli İmran 50″ paylaşımında bulundu.

TESETTÜR TARTIŞMASI

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajında, “Allahu Teala’nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo’ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil”

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Şahin hakkında soruşturma başlattıklarını açıklamış ve ardından ‘Sayın Devlet Bahçeli beyin talimatlarıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, belediye başkanları listemizden düşürülmüştür” kararını açıkladı duyurusu yapmıştı.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 100 kişinin öldüğü faciada inanılmaz olay16 Ocak 2020 Perşembe 12:50
  • Arkeolog Merve'nin intiharıyla ilgili Bakanlık'tan idari soruşturma16 Ocak 2020 Perşembe 12:37
  • Yerli otomobil Barcelona'da dünyaya tanıtılacak16 Ocak 2020 Perşembe 11:48
  • Tehdit edildi, eşi tarafından boş arsalarda dövüldü, üç kez karakola gidip şikayette bulundu, öldürüldü16 Ocak 2020 Perşembe 11:40
  • 2020 yılı bedelli askerlik ücreti 35 bin 54 TL16 Ocak 2020 Perşembe 11:35
  • Denetlenen her 3 asansörden 1'i uygunsuz çıktı16 Ocak 2020 Perşembe 10:45
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:34
  • Batman'da 'Kapan-4 Mava Operasyonu' başlatıldı16 Ocak 2020 Perşembe 10:29
  • Tecavüzle suçlanan iki üniversitelinin davasında flaş gelişme15 Ocak 2020 Çarşamba 16:28
  • Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var...15 Ocak 2020 Çarşamba 16:25
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim