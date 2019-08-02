MESELE DEKOLTE DEĞİL

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından "Mesele dekolte falan değil" diyerek mini etekli ve cesur göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı.

Yoğun iş temposuna ara veren başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, tatilini Bodrum'da geçiriyor. Cesur pozlarıyla tanınan Gonca Vuslateri, Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri çekti.

CESUR KIYAFETİYLE POZ VERDİ

Bir kapının arkasında poz veren Gonca, fotoğrafını "Kıyafet olmuş mu diye bakarken bacağımın zayıflıktan eridiğine şahit olmanın verdiği somurtkanlıktan herkese günaydın… Fakat kapı hoş, rengi çok güzel yoksa mesele dekolte falan değil." notuyla paylaştı.

YONCA EVCİMİK SESSİZ KALMADI

Yaşına rağmen düzgün fiziğiyle dikkat çeken şarkıcı Yonca Evcimik ise Vuslateri'nin fotoğrafına "Lokum" yorumunu yaptı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede yaklaşık 16 bin beğeni aldı.