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MESAM Üyelerinin BÜYÜK BULUŞMASI

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MESAM Üyelerinin BÜYÜK BULUŞMASI
Yarattıkları müzik eserleriyle, milyonlarca insanımızın gönül dünyasında yer alan söz yazarı, bestekâr ve aranjörler, kısa adı MÜSAP olan Müzik Sanatçıları Platformunun düzenleyeceği toplantı ile bir araya geliyor. 

Aralarında Coşkun SABAH, Ahmet Selçuk İLKAN, Suat SUNA, Recep ERGÜL, Fuat GÜNER, Selahattin AKARSU, Salih TURHAN, Hülya ŞENKUL, Turhan TAŞAN, Mustafa ÖZKENT, Vedat Çetinkaya, Tuba Akkavak, Cengizhan MUTLU, Halil GÖKKAYA,Osman Nuri ÖZPEKEL, Haydar TANRIVERDİ, Erkan BESEN, Onay ŞAHİN, Abdullah KARAMAN, Kadir DEMİREL, Celal YARICI, Amir ATEŞ, Yusuf KAYA gibi tanınmış yüzlerce MESAM üyesi Eser Sahibi, sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek için bir araya geliyor. 

20 Şubat Perşembe Saat 13.30 da, Aksaray'da bulunan AKGÜN OTEL 'de düzenlenecek toplantıya, yoğun katılım olması bekleniyor. 

Konu ile ilgili kısa bir açıklama yapan MUSAP Başkanı Recep ERGÜL, "

Müzik (Nota) dünyadaki tek evrensel dildir, dini, ırkı, mezhebi, partisi, siyasi eğilimi olmaz olamaz. sözler, yazıldığı dilde şarkının, türkünün hikayesini anlatan muazzam bir yazıttır, filmdir, senaryodur. Böylesine muhteşem melodileri besteleyen ve hikayelerini yazan, olağanüstü insanlarda çok özeldir, çok değerlidir.  Emeklerinin karşılığı da en adaletli şekilde verilmelidir.  Diye devam etti Recep Ergül

 Bağımsız bir grup olarak, müzik camiasının kötü gidişatına dur demek, çözümler üretmek üzere, MÜSAP adı altında bir araya gelip çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bu toplantıda da, oldukça önemli bilgiler paylaşacak ve fikir alışverişinde bulanacağız. Tüm eser sahiplerini, toplantıya bekliyoruz " şeklinde konuştu. 

MÜSAP adı altında toplanan eser sahiplerinin, değişik siyasi görüşlere, inançlara ve etnik kökenlere sahip olması, " Müzik dünyasında, birlik ve beraberliğin sağlandığını " gözler önüne seriyor. 

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